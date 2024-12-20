Орбан ответил на слова Зеленского о невозможности посредничества Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского в эфире радио Kossuth.

«Нельзя поддаваться ни на какие провокации», — отметил Орбан, добавив, что в военное время самое важное — это сохранять стратегическое спокойствие.

Ранее Зеленский заявил, что не позволит премьеру Венгрии выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

До этого Орбан в ходе пресс-конференции после саммита ЕС заявил, что мирная инициатива Венгрии по Украине осуществлялась не в рамках председательства страны в Евросоюзе, а на двусторонней основе.

Идея Будапешта о рождественском перемирии между сторонами конфликта также была высказана не в рамках председательства страны, добавил премьер.

Позже профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко раскритиковал Владимира Зеленского после его заявления о необходимости «принудить Россию к миру».

Так профессор прокомментировал публикацию украинского лидера о том, что на заседании Евросовета обсуждались гарантии безопасности для Киева. Зеленский также утверждает, что у Европы и США есть возможность оказать давление на Россию, чтобы принудить ее к миру.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.