Профессор Миршаймер: Путин показал, что осознает сильную позицию РФ на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря дал понять западным странам, что он является хозяином положения в конфликте на Украине.

Он отметил, что Россия готова к дуэли с использованием ракеты «Орешник» и западными системами ПВО.

«Он хозяин положения. Он знает, что ракета «Орешник» прорвется к цели, несмотря ни на что. И поэтому он может нас уколоть», — сказал эксперт.

Миршаймер назвал позицию РФ для переговоров «крайне сильной». Эксперт считает, что избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ждет непростой переговорный процесс с российским президентом.

«Думаю, что плохие карты на руках именно у Трампа», — отметил профессор.

19 декабря Путин заявил, что Россия прямо сейчас готова к проведению «технологической дуэли» «Орешника» с западными средствами противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт усомнился, что Запад согласится на предложенную Путиным дуэль.