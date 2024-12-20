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В Южной Корее допросили исполняющего обязанности президента по делу о мятеже

«Рёнхап»: в Южной Корее допросили исполняющего обязанности президента Хана
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Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Полиция провела допрос исполняющего обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су по делу о мятеже из-за введения в начале декабря военного положения. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Хан был одним из девяти человек, которых, по словам полиции, допрашивали в связи с их присутствием на заседании кабинета министров, которое Юн (Сок Ёль, временно отстраненный от выполнения своих обязанностей президент Южной Кореи. — «Газета.Ru») провел незадолго до того, как 3 декабря он объявил военное положение», — отмечает издание.

Хана допросили в качестве подозреваемого, уточнило агентство.

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Исполнять обязанности президента страны стал премьер-министр Хан Док Су.

Вопрос об импичменте президента республики возник после объявления им военного положения в стране 3 декабря. Юн Сок Ёль объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента. Вскоре военное положение отменили.

Ранее президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже.

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