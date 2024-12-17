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Президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже

«Рёнхап»: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отвергает обвинения в мятеже

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The Presidential Office/Reuters

Временно отстраненный от выполнения своих обязанностей президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отверг обвинения в мятеже после того, как ранее ввел военное положение в стране. Об этом сообщает местное агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Сообщалось, что следственная группа вызовет президента Южной Кореи на допрос 18 декабря.

15 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи арестовала нынешнего и бывшего руководителей Командования военной разведки — генерал-майора Мун Сан Хо и Но Сан Вона в ходе расследования по факту введения военного положения. Муна подозревают в отправке войск в офис Национальной избирательной комиссии в Квачхоне, после того как президент Юн Сок Ёль внезапно объявил военное положение. На место армия прибыла за две минуты, из-за чего у правоохранителей появилось предположение о том, что Мун знал о намерениях президента объявить военное положение или принимал участие в его введении.

Ранее стало известно, кто станет исполняющим обязанности президента Южной Кореи.

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