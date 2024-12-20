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Шольц прокомментировал возможность возвращения сирийцев из Германии на родину

Шольц назвал странной дискуссию о возвращении сирийцев на родину
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Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал «весьма странной» дискуссию о возвращении сирийцев на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что сегодня никто не может быть уверен в том, что он сможет вернуться, но многие захотят это сделать, когда ситуация улучшится. Тогда Германия будет сопровождать это и сделает подобное возможным.

Канцлер добавил, что хорошо интегрированные сирийцы могут остаться в Германии.

14 декабря Шольц заявил, что Европа поможет Сирии в ее восстановлении.

Канцлер напомнил, что сотни тысяч сирийцев в настоящее время живут в Германии. Он обратил внимание, что те из них, кто успешно интегрировался в ФРГ и нашел работу, могут спокойно оставаться в стране. Другая часть беженцев надеется, что вскоре сможет вернуться на родину.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее стало известно, как на Германии скажется отток сирийцев.

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