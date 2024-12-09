Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как на Германии скажется отток сирийцев

Глава DKG Грасс: отток сирийцев из Германии может повлиять на здравоохранение

close
AP

Председатель немецкого общества поддержки больниц (DKG) Геральд Грасс заявил Spiegel, что массовый отток сирийских медицинских работников из Германии может сказаться на сфере здравоохранения ФРГ.

«Мы можем понять, что многие из них хотят вернуться на родину, и там они будут нужны срочно», — сказал он.

По словам Грасса, если сирийские медработники в больших количествах покинут Германию, это, без сомнения, почувствуется в сфере медицинских кадров.

9 декабря стало известно, что власти Германии приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища от сирийцев. Депутат бундестага от парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан на фоне свержения правительства Башара Асада предложил платить по 1000 евро каждому сирийцу, который согласится вернуться на родину из Германии.

Ранее в России не исключили появления нескольких государств на месте Сирии.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами