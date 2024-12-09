Стало известно, как на Германии скажется отток сирийцев

Председатель немецкого общества поддержки больниц (DKG) Геральд Грасс заявил Spiegel, что массовый отток сирийских медицинских работников из Германии может сказаться на сфере здравоохранения ФРГ.

«Мы можем понять, что многие из них хотят вернуться на родину, и там они будут нужны срочно», — сказал он.

По словам Грасса, если сирийские медработники в больших количествах покинут Германию, это, без сомнения, почувствуется в сфере медицинских кадров.

9 декабря стало известно, что власти Германии приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища от сирийцев. Депутат бундестага от парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан на фоне свержения правительства Башара Асада предложил платить по 1000 евро каждому сирийцу, который согласится вернуться на родину из Германии.

Ранее в России не исключили появления нескольких государств на месте Сирии.