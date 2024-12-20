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Рябков заявил, что Москва будет «капать на мозги» Вашингтону по возврату дипсобственности

Рябков сообщил, что Россия будет добиваться возврата дипсобственности в США
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MFA Russia/Global Look Press

Москва будет добиваться возвращения своей дипломатической недвижимости в США и намерена для решения этого вопроса «капать на мозги» новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с «Известиями».

«Американцы в новой администрации пусть готовятся к тому, что мы постоянно будем им, не хочется говорить, «капать на мозги», — отметил он и заверил, что Россия не «теряет концентрации воли» в решении вопроса по возврату объектов дипсобственности.

Власти США арестовали всего шесть российских объектов, два из которых использовались как дачи для отдыха дипломатов и их семей. По данным «Известий», действующая администрация президента Джо Байдена даже не позволяет российской стороне оценивать техническое состояние собственности, проверить сохранность ценностей, оставленных в этих помещениях.

По мнению экспертов, Трамп может делегировать решение проблемы силовым структурам и близкому к ним будущему госсекретарю Марко Рубио.

В июле сообщалось, что власти России и США больше не ведут переговоры по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, которая попала под арест семь лет назад. Экс-посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что проблема обсуждалась на всех уровнях, но Вашингтон ограничивался «лишь отписками» в ответ на требования российской стороны.

В августе 2023 года Антонов потребовал от американских властей вернуть все объекты российской дипсобственности. Он напомнил, что в 2017 году власти США ультиматумом потребовали от России в течение двух дней закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и одновременно безосновательно предписали закрыть торговое представительство в Вашингтоне.

Ранее историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской.

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