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Посол призвал власти США вернуть России похищенную дипсобственность

Посол Антонов потребовал от США вернуть похищенную у РФ дипсобственность

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Wong Maye-E/AP

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов потребовал от американских властей вернуть все объекты российской дипсобственности. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США», — приводит пресс-служба слова Антонова.

Антонов напомнил, что шесть лет назад, в 2017 году, власти США ультиматумом потребовали от России в течение двух дней закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и одновременно безосновательно предписали закрыть торговое представительство в Вашингтоне.

В начале марта заместитель министра иностранных России Сергей Рябков заявлял, что российские власти продолжат настаивать на возвращении дипломатической собственности, которую заблокировали США

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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