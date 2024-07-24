США остановили диалог по вопросу возвращения российской дипсобственности

Власти России и США больше не ведут переговоры по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, которая попала под арест семь лет назад. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вопрос о возвращении российской дипсобственности находится в центре нашей работы», — отметил дипломат, уточнив, что вопрос начал обсуждаться сразу же после того, как американские власти сделали «такой враждебный шаг».

По его словам, проблема обсуждается на всех уровнях. Но Вашингтон ограничивается «лишь отписками» в ответ на требования российской стороны.

Так, год назад Антонов потребовал от американских властей вернуть все объекты российской дипсобственности. Дипломат напомнил, что семь лет назад, в 2017 году, власти США ультиматумом потребовали от России в течение двух дней закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и одновременно безосновательно предписали закрыть торговое представительство в Вашингтоне.

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