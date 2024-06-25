Орбан отказался блокировать вступление Украины в Евросоюз

Венгрия не согласна с началом переговоров Евросоюза и Украины о вступлении этой страны в ЕС, однако Будапешт не намерен блокировать этот процесс. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит газета Tagesschau.

«Венгрия не согласна с этим процессом присоединения, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», — подчеркнул глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС – это «чисто политически мотивированный процесс». Он указал на потенциальные последствия возможного решения о принятии такого государства, как Украина, в ЕС.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в настоящее время Венгрия намерена блокировать выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира для Украины.

Сийярто пояснил, что причиной такого шага стала продолжающаяся на Украине дискриминация венгерских компаний. В качестве примера он привел судебные разбирательства в отношении фармацевтической компании Gedeon Richter, которой украинские власти ставят в вину то, что она продолжает работать в России. Компанию пытаются лишить лицензий и в целом выдавить с украинского рынка. Кроме того, ранее украинские власти вносили в список «международных спонсоров войны» крупнейший венгерский банк OTP, который также не прекратил свою деятельность в РФ.

Ранее Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.