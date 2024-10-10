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Политолог раскрыл, удастся ли Украине вступить в Евросоюз

Политолог Рар: США могут заставить ЕС принять Украину в свой состав

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Global Look Press

США могут заставить Евросоюз принять Украину в свой состав. В качестве аргумента Вашингтон может использовать «план Маршала», с помощью которого в свое время Соединенные Штаты «спасли» Европу. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар.

«Пункт о принятии Украины в ЕС, на мой взгляд, вписывается в планы Дональда Трампа и, возможно, Камалы Харрис. Вступление страны в объединение считается некой гарантией того, что украинская экономика будет спасена от обвала за счет многолетней помощи и инвестиций со стороны Европы», — полагает эксперт.

Он добавил, что Великобритания, которая вышла из состава ЕС, полностью на стороне США. Вашингтону остается лишь убедить Польшу, Германию и Францию, как будущих спонсоров Киева.

Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Кроме того, как сообщается в материале, от Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения в отношении быстрого вступления в ЕС, что дало бы Украине горизонт роста.

Ранее политолог назвал цель европейского турне Зеленского с «планом победы».

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