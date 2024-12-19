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Зеленский обсудил с фон дер Ляйен вступление Украины в Евросоюз

Зеленский заявил, что обсудил с фон дер Ляйен вступление Украины в ЕС

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vonderleyen/Twitter

Украинский лидер Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил «вступление Украины в ЕС» с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.

«Сегодня во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили приоритеты в работе нового состава Европейской комиссии и вступление Украины в ЕС», — сообщил он.

Украинский лидер добавил, что стороны «отдельно пообщались» по вопросу использования замороженных российских активов на нужды Украины.

19 декабря новый глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Европейского союза (ЕС), чего бы это ни стоило странам — членам регионального содружества.

Ранее Еврокомиссия перевела Украине €4,1 млрд.

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