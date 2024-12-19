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В Европейском совете поделились планами по будущей поддержке Украины

Глава Европейского совета Кошта: Украина может рассчитывать на помощь ЕС

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Petros Giannakouris/AP

Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Европейского союза (ЕС), чего бы это ни стоило странам — членам регионального содружества. Такое заявление сделал новый глава Европейского совета Антониу Кошта, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что Брюссель должен быть предельно конкретным в вопросе помощи Киеву.

«Киев может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку и помощь, что бы это нам ни стоило, и на то время, что необходимо», — подчеркнул Кошта.

По его словам, региональное содружество поддерживает Украину в условиях вооруженного конфликта с РФ и продолжит помогать ей после завершения боевых действий.

Также руководитель Европейского совета выразил надежду, что однажды Украина станет страной — членом регионального содружества. Как сказал Кошта, в будущем Киев и Брюссель будут координировать свои действия по достижению «справедливого мира».

19 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что западным государствам надо прекратить подталкивать Украину к переговорам с РФ. Она объяснила свои слова тем, что российский лидер Владимир Путин якобы не стремится к мирному урегулированию конфликта.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) перевела Украине транш в размере €4,1 млрд.

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