США выступили за обсуждение стратегической стабильности с Россией

Белый дом: США выступают за обсуждение стратегической стабильности с РФ и Китаем

США выступают за двусторонние обсуждения с Российской Федерацией и КНР вопросов стратегической стабильности вместо трехстороннего диалога. Об этом заявил заместитель советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Файнер, сообщает РИА Новости.

«Мы чувствуем, что лучше и, вероятно, более конструктивно и в конечном счете более успешно следовать двусторонним обсуждениям», — сказал он.

Файнер объяснил соответствующую позицию США тем, что у РФ и Китая отличаются возможности в ядерной сфере, а также их ядерные доктрины.

16 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, потенциал и сбалансированное развитие этих сил будет поддерживаться. По его словам, Российская Федерация сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием.

7 ноября президент РФ заявил, что Россия открыта для ведения диалога с Соединенными Штатами по вопросам стратегической стабильности.

Ранее Путин обвинил США в подрыве мировой стратегической стабильности.