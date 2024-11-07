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Путин призвал США к разговору о стратегической стабильности

Путин: Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности

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Алексей Даничев/РИА Новости

Россия открыта для ведения диалога с США по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», сообщает РИА Новости.

Однако, по его словам, Вашингтону следует подходить к этому обсуждению с честностью, принимая во внимание озабоченности России.

«Соединенные Штаты ставят перед собой цель — нанести России стратегическое поражение. Что такое — добиться стратегического поражения конкретной страны? Ну, если не уничтожить ее, то свести ее до нуля, до ничтожной роли», — отметил Путин, добавив, что при этом Вашингтон постоянно говорит о стремлении к диалогу о стратегической стабильности с Россией.

«Ну как?»,— задался вопросом президент.

Путин 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин отметил, что практически все последние лидеры США пытались проводить «скрытую интервенцию» по отношению к России.

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