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В Швейцарии допустили визит главы МИД в Россию в 2025 году

Глава МИД Швейцарии может посетить РФ при определенных обстоятельствах
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Global Look Press

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис может посетить РФ в следующем году при определенных обстоятельствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарский МИД.

«Если того потребуют обстоятельства, следует рассмотреть такую возможность», — заявил журналистам руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.

При этом он также отметил, что пока стороны не планируют никаких встреч между Кассисом и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

19 декабря Лавров провел с Кассисом телефонный разговор. Глава российского МИД заявил о недопустимости расширения НАТО на восток, а также отметил, что принцип уважения территориальной целостности применим к государствам, «соблюдающим принцип равноправия и самоопределения народов». Кроме того, Лавров заявил о недопустимости предъявления России ультиматумов.

До этого Лавров обсудил с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади ситуацию в Сирии после падения в стране власти Башара Асада.

Ранее в Швейцарии сделали заявление о будущем Украины.

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