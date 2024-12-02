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В Швейцарии сделали заявление о будущем Украины

Аналитик Боссхард: Украина лишится будущего, если там снизит возраст мобилизации

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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина лишится будущего, если возраст мобилизации в этой стране снизят до 18 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил аналитик в области политической и военной стратегии, отставной подполковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии Ральф Боссхард.

«Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», — сказал эксперт.

По его словам, призыв солдат с 18 лет в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мог бы иметь эффект только в случае, «если бы эти молодые люди были тщательно обучены и подготовлены к боям». Вместе с тем аналитик выразил мнение, что постоянное давление со стороны российской армии не позволит сделать это, и Украине придется, «как и в последние два года, спешно отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они будут быстро уничтожены». Как считает Боссхард, Вооруженные силы России не дадут Украине «передышку».

На прошлой неделе президент США Джо Байден предложил Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности ВСУ. По его словам, российские военнослужащие добиваются устойчивого прогресса на востоке и начинают оттеснять украинские позиции в Курской области.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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