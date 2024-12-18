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Россия и Иордания обсудили события и ситуацию в Сирии

Лавров обсудил с иорданским коллегой ситуацию в Сирии

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади ситуацию в Сирии после падения в стране власти Башара Асада. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД России.

«17 декабря по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Аймана ас-Сафади», — сообщили в российском МИД.

Глава иорданского внешнеполитического ведомства рассказал Лаврову о ситуации в Сирии, с которой Иордания граничит с юга. Лавров в ходе разговора отметил, что и Москва, и Амман настроены на скорейшую нормализацию обстановки в Сирии.

Недавно ведущий сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что Турция готовит аннексию Алеппо, второго крупнейшего города в Сирии.

Ранее в США узнали о масштабном производстве наркотиков режимом Асада.

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