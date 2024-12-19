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Лавров переговорил с главой МИД Швейцарии об Украине

Лавров переговорил с главой МИД Швейцарии Кассисом о конфликте на Украине
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Florion Goga/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Министр подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации с акцентом на подходы, которые президент Российской Федерации Владимир Путин изложил 14 июня», — говорится в сообщении.

Лавров также заявил о недопустимости расширения НАТО на восток.

Также министр российский отметил, что принцип уважения территориальной целостности применим к государствам, «соблюдающим принцип равноправия и самоопределения народов». Кроме того, Лавров заявил о недопустимости предъявления России ультиматумов.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого сообщил, что Украина отклонила предложенное Будапештом перемирие на Рождество.

Ранее Трамп рассказал, собирается ли «бросать» Украину.

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