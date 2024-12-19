Зеленский оценил возможность размещения западных военных на Украине

Зеленский: у ЕС и США нет единого решения по размещению войск на Украине

Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз пока не выработали единого решения по поводу отправки войск на Украину, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе украинский президент Владимир Зеленский. Его цитирует РИА Новости.

«Есть некоторое желание, как я чувствую, политическая воля... не могу делиться деталями до того, как решение будет принято, единое решение США и ЕС, это очень важно. ЕС и Европы, конечно, вместе с Великобританией», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, которые могут включать в себя размещение в стране западных солдат.

19 декабря глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что в Евросоюзе нет единого мнения относительно будущих гарантий безопасности для Украины.

Параллельно президент Литвы Гитанас Науседа признал, что многим европейским странам уже почти нечего поставить Киеву из вооружений.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины неприемлема заморозка конфликта с Россией.