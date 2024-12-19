В ЕС признали, что ряду стран нечего передать Украине

Склады с вооружением в Литве «почти пусты», та же ситуация в ряде других стран Евросоюза. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает «Sputnik.Литва».

«Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже», — подчеркнул он.

Президент Литвы также отметил, что Европе нужно перестать быть «клубом непрекращающихся дискуссий».

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе нет единого мнения относительно будущих гарантий безопасности для Украины.

По словам Каллас, Евросоюзу необходимо убедиться, что европейские лидеры не предлагают «пустых» гарантий безопасности Киеву.

Ранее в Европейском совете поделились планами по будущей поддержке Украины.