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В ЕС не могут выработать единого мнения по гарантиям безопасности Украине

FT: Каллас признала, что в ЕС нет единого мнения по гарантиям безопасности Киеву

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Thomas Peter/Reuters

В Евросоюзе нет единого мнения относительно будущих гарантий безопасности для Украины. Об этом в беседе с изданием Financial Times заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Важно, чтобы все ключевые игроки встретились и чтобы мы увидели, какое сотрудничество у нас есть... кто что делает и каков результат», — подчеркнула она.

По словам Каллас, Евросоюзу необходимо убедиться, что европейские лидеры не предлагают «пустых» гарантий безопасности Киеву.

Как отмечается в материале FT, в европейских столицах существуют разные мнения о том, как лучше всего поддержать Украину и профинансировать «потенциальные новые действия» по гарантиям безопасности Украине.

19 декабря агентство Bloomberg писало, что на лидеров стран Евросоюза «могут оказать давление», чтобы они отправили своих военных на Украину в рамках «миротворческих сил» после урегулирования конфликта.

Ранее в России оценили идею Трампа разместить войска ЕС на Украине.

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