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Путин рассказал, есть ли у него мечта

Путин ответил на вопрос, счастлив ли он

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не может назвать себя счастливым в полной мере. Об этом российский лидер сообщил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Путин напомнил, что в 2024 году россияне в очередной раз доверили ему управление государством, и он бы хотел назвать себя в полной мере счастливым, но пока для этого не произошло очень много событий.

Он заявил, что хотел бы дождаться возвращения российских солдат к своим семьям, улучшения демографической ситуации, а также развития науки и искусства в стране.

«Вот тогда можно будет сказать, что я счастлив», — заключил Путин.

Президента также спросили, есть ли у него мечта. Он ответил утвердительно, но раскрывать подробности отказался, назвав этот вопрос очень личным.

19 декабря Путин подводил итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, почему он не отвечает на оскорбления иностранных чиновников.

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Прямая линия Путина — 2024
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