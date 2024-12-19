«Россия уверена в своей мощи»: Слуцкий о «дуэли XXI века»

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина провести с Западом «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник» перед системами противовоздушной обороны (ПВО).

Парламентарий подчеркнул, что сам факт подобного предложения говорит о том, что Россия полностью уверена в своей мощи.

«Возможности были продемонстрированы. И Западу пора прекратить заниматься бравадой, по сути, преступной по отношению к судьбе всего человечества. Альтернативы «Орешнику» нет, как и средств поражения», — сказал Слуцкий.

Он также обратил внимание, что глава государства еще раз подтвердил готовность к переговорам по Украине.

19 декабря в ходе прямой линии российский лидер предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед ПВО. В частности, он призвал расположить в Киеве объект для поражения и сосредоточить там ракеты. Россия же нанесет удар, чтобы проверить, смогут ли они перехватить новейший комплекс. Глава государства подчеркнул, что шансов легко сбить «Орешника» нет.

Ранее Польше предрекли проблемы из-за возможного размещения «Орешника» в Белоруссии.