Экономист объяснил, сможет ли Россия вернуть замороженные на Западе активы

Главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин в беседе с Tsargrad.tv допустил, что Запад вернет России замороженные активы. Он обратил внимание, что денежные средства заморожены, но не изъяты, хотя часть из них все же украдена странами НАТО.

«Я полагаю, тот факт, что резервы всего лишь заморожены — это как раз тот случай, когда возврат вполне возможен. Не удивлюсь, если это станет сильным аргументом при торгах, при пересмотре отношений, позиций», — сказал Надоршин.

Он подчеркнул, что полное изъятие российских активов нанесет непоправимый удар по Вашингтону, поскольку все страны четко уяснят, что размещать свои деньги в этой юрисдикции крайне опасно.

9 декабря кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ называют это решение незаконным и обещают ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Euroclear отказался нести ответственность по замороженным активам России.