Советник Зеленского отверг предложения Орбана, назвав его «гонцом от Путина»

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отверг предложение Виктора Орбана о прекращении огня в конфликте Москвы и Киева, назвав премьера Венгрии «гонцом от Путина». Его слова передает телеканал «Общественное».

«Если уж появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны», — сказал он.

18 декабря Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского дать однозначный ответ на предложение о прекращении огня на период Рождества, которое все еще в силе.

15 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан хотел поговорить по телефону с Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными

Ранее Зеленский понадеялся, что Орбан «не будет звонить хотя бы Асаду».