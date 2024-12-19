Путин назвал верный способ настройки госаппарата РФ

Президент России Владимир Путин отметил работу горячей линии программы «Итоги года», когда проводил встречу с волонтерами и сотрудниками Народного фронта и ПАО «Ростелеком», работавшими в кол-центре программы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства поблагодарил их за работу. Он подчеркнул, это очень важная работа, особенно с учетом того, что сейчас используется искусственный интеллект (ИИ).

«Дело в том, что это огромный срез того, чем живут люди, что их беспокоит», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что это, в свою очередь, дает возможность ему, правительству и властям регионов потом реагировать на проблемы граждан. По его словам, «это самый верный способ организации обратной связи и настройки всего государственного аппарата в решении проблем», с которыми сталкиваются люди.

19 декабря Путин подвел итоги года в ходе объединенных прямой линии и пресс-конференции. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».