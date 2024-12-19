Путин заявил о давлении Запада на Ельцина во время конфликта в Югославии

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что вначале бывший президент России Борис Ельцин, несмотря на свои недостатки, воспринимался Западом как подходящая фигура.

По словам главы государства, Ельцина хлопали по плечу, не замечая, как он «притрагивался к рюмочке». В ЕС его считали «хорошей фигурой». Но отношение резко изменилось, после того, как Ельцин осудил удары по Югославии.

«Как только он затронул тему Югославии, его тут же начали преследовать, обзывать, такой-растакой, алкаш!» — отметил Путин.

До этого президент заявил о важности суверенитета для России.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».