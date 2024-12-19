Путин заявил, что в Россия сможет расселить у себя людей в случае глобальной катастрофы

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что в случае глобальной катастрофы в РФ есть куда расселять людей.

«Мы самая большая страна по территории в мире. Но за уральским хребтом у нас проживает 12 миллионов человек. Это что такое? Нам есть куда расселять людей», — сказал глава государства, отвечая на предположение одного из журналистов, что некоторые страны могут уйти под воду, в связи с чем многие люди начнут проситься в Россию.

Прямая линия с Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось четыре часа и три минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».