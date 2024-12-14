Минпромторг заявил о готовности российских производителей увеличивать выпуск физраствора

Отечественные производители готовы наращивать выпуск натрия хлорида (физраствора), чтобы оперативно удовлетворить возникшую потребность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Производители лекарственных препаратов, соответствующих МНН натрия хлорид, подтверждают готовность наращивать мощности производства для оперативного удовлетворения существующей потребности», — отметили в министерстве.

В соответствии с данными «Оператора-ЦРПТ», сейчас у российских аптек, медицинских организаций и организаций оптовой торговли осталось около 19,8 млн упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид. При этом остатки у субъектов обращения лекарственных средств данного препарата в форме раствора для инфузий превышают 10 млн упаковок, отметили в министерстве.

При этом остатки у субъектов обращения лекарственных средств данного препарата в форме «раствор для инфузий» составляют более 10 млн упаковок, добавили в Минпромторге.

13 декабря Mash писал, что предприниматели зафиксировали дефицит физраствора в России. По их словам, производство натрия хлорида на заводах не растет из-за низкой рентабельности. Так как выпускается он в основном по госзаказу и относится к жизненно важным медикаментам, его цена регулируется. Отмечается, что из-за подорожания сырья производство становится невыгодным. Mash утверждает, что в большинство аптек физраствор не поступает примерно с конца ноября — начала декабря, а цены на остатки выросли.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не увидел проблем с производством физраствора. По его словам, производители зафиксировали удорожание упаковки этой жидкости, в связи с чем обратились за перерегистрацией отпускных цен.

Ранее в Госдуме рассказали, когда решится вопрос дефицита физраствора.