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Путин назвал политиков, с которыми ему было интересно беседовать

Путин назвал Коля и Ширака среди политиков, с которыми ему было интересно

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал федерального канцлера Германии Гельмута Коля, президента Франции Жака Ширака и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони людьми, которые внесли большой вклад в развитие отношений с РФ. Об этом глава государства заявил на прямой линии.

Путин в ходе прямой линии вспомнил, как беседовал с бывшим канцлером Колем.

«Он был крупный политический деятель. С интересом вспоминаю наши разговоры. Они были для меня полезными», — отметил глава государства.

Российский лидер добавил, что очень интересным человеком был президент Франции Жак Ширак.

«У него на все было свое мнение, он был корректным, галантным. Я у него многому научился», — указал президент РФ.

Также Путин обратил внимание на теплоту, которую проявлял в ходе общения Берлускони, отметив, что в итальянском обществе есть определенная симпатия к РФ.

«Все они внесли вклад в мировую политику. Они были личностями. С ними было интересно», — резюмировал Путин.

Среди прочего, в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года, отвечая на вопрос о том, с кем из ныне живущих он хотел бы выпить чашку чая, Путин признался, что хотел бы чаще встречаться со своими родными и близкими.

В четверг, 19 декабря, президент России подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал о просмотре былин «со своими близкими малышами».

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Прямая линия Путина — 2024
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