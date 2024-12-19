Путин рассказал о просмотре былин «со своими близкими малышами»

Президент России Владимир Путин поделился тем, что с радостью наблюдает за возрождением кинобылин и смотрит их вместе со своими младшими родственниками. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам года.
«Былины возрождаются, я сам смотрю их со своими близкими малышами», — сказал президент.
До этого Владимир Путин заявил, что в настоящее время происходит увеличение численности Вооруженных сил России из-за «разных обстоятельств».
19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.
Ранее нейросеть назвала наиболее популярные темы обращений на прямую линию с Путиным.