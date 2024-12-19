Путин оценил работу фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества», созданный после встречи с матерями бойцов СВО, в настоящее время успешно работает, заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Я понял, что обычных методов поддержки недостаточно, нужно создавать отдельный механизм — фонд для этого. Он был создан для ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимания со стороны государства», — объяснил глава государства.

Путин рассказал, что фонд занимается перечислением выплат и пособий, а также организовывает для раненых бойцов протезирование. Кроме того, президент отметил важность трудоустройства экс-бойцов.

По словам российского лидера, фонд работает успешно, однако для более эффективной организации помощи следует создать социальный центр.

Путин также назвал упущением, что бойцам, участвующим в контртеррористической операции в Курской области, не присваивают статус участника СВО. Он подчеркнул, что солдаты должны получать все положенные выплаты.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин высказался о живущих в России украинцах.