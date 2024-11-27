Президент Израиля заявил о необходимости сосредоточиться на действиях в Газе

Израиль после соглашения о перемирии в Ливане должен для освобождения заложников сосредоточиться на действиях в секторе Газа. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог.

Он подчеркнул, что сейчас Израилю необходимо воспользоваться возможностью и срочно приступить к жестким действиям для освобождения находящихся в секторе Газа заложников.

Герцог назвал правильным и важным принятое решение о прекращении огня в Ливане. Он отметил, что соглашение должно гарантировать полную безопасность всем проживающим в северных районах страны израильтянам. Президент подчеркнул, что Израиль будет защищать своих граждан в любое время, в любом месте и любыми средствами.

Глава еврейского государства выразил благодарность президенту США Джо Байдену и его администрации за поддержку и посредничество в переговорах о прекращении огня.

27 ноября Байден заявил, что договоренности, достигнутые между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболла», предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней.

Ранее в Израиле назвали «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном.