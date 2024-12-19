В Госдуме отреагировали на идею Путина привлекать студотряды для строительства объектов

В Госдуме подготовят законопроект о привлечении студенческих отрядов для строительства инфраструктурных объектов. Об этом заявил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

«Очень правильное и полезное для молодежи решение. Президенту спасибо за поддержку! Подготовим в следующем году с коллегами такую инициативу», — написал парламентарий.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии сообщил, что обсудит с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным возможность привлечения студенческих отрядов для строительства объектов.

В начале декабря сообщалось, что российские студенческие отряды (РСО) проложили 110 километров обновленных путей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 2024 году. По информации организации, в стройке участвовали три тысячи студентов из 40 регионов России. В РСО отметили, что работа на таких масштабных и знаковых объектах для студентов профильных специальностей дает возможность получения опыта в строительстве в реальных условиях. Работа в составе студенческих отрядов — это также приобретение надпрофессиональных навыков, добавили в организации.

Ранее в Кемерове к капремонту моста привлекли интернациональный студотряд.