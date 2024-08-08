В Кемерове к капремонту моста привлекли интернациональный студотряд

Капитальный ремонт Кузбасского моста выполняет интернациональный студенческий отряд. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на сообщение мэра Кемерова Дмитрия Анисимова.

По его словам, в состав студотряда входят 20 человек, которые приехали на учебу в Кемерово из африканских государств — ЮАР и Руанды.

«Объект масштабный, работы на мосту хватит каждому. Сейчас фронт работ для студенческого строительного отряда определен на основном пролетном строении моста, где выполняется бетонная стяжка. <...> Само собой, после инструктажа по технике безопасности и с соблюдением всех норм и требований», — говорится в сообщении.

Студентов обеспечили необходимыми средствами и спецодеждой для работ, их труд оплачивается, уточнил Анисимов.

6 августа сообщалось, что правительство России разрешило привлекать студенческие отряды для строительства объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке и Арктике. Необходимые для этого изменения внесли в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В кабмине уточнили, что госпрограмму дополнили положениями о затратах на ежегодное привлечение студентов для работ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о доплатах к пенсии для участников студотрядов.