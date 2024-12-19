Зеленский обсудил поддержку Украины с главой Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил меры поддержки Украины с главой Европейского совета Антониу Коштой. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

«В ходе встречи <...> обсудили, как усилить Украину. Среди главных тем – защита энергетической инфраструктуры Украины, увеличение внутреннего оборонного производства», — написал Зеленский.

Кошта заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку со стороны Европейского союза (ЕС), чего бы это ни стоило странам — членам регионального содружества. Он подчеркнул, что Брюссель должен быть предельно конкретным в вопросе помощи Киеву.

19 декабря верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что западным государствам надо прекратить подталкивать Украину к переговорам с РФ. Она объяснила свои слова тем, что российский лидер Владимир Путин якобы не стремится к мирному урегулированию конфликта.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) перевела Украине транш в размере €4,1 млрд.