В ЕС призвали прекратить подталкивать Украину к переговорам с РФ

Западным странам надо перестать подталкивать Украину к мирным переговорам с РФ. Об этом в ходе интервью для газеты The Financial Times заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По мнению дипломата, российский лидер якобы не заинтересован в мирном урегулировании конфликта.

«Нет смысла заставлять [президента Украины Владимира] Зеленского говорить, когда [Владимир] Путин не хочет говорить», — подчеркнула представитель ЕС.

Также она обратила внимание, что в настоящее время в региональном содружестве нет единого мнения по поводу будущих гарантий безопасности для Украины. Как сказала Каллас, лидеры стран — членов ЕС имеют разные мнения о том, как лучше всего поддержать Киев и профинансировать «потенциальные новые действия» по гарантиям безопасности. В связи с этим она призвала убедиться, что европейские политики не пытаются предлагать Украине «пустые» гарантии безопасности.

12 декабря Каллас дала интервью сразу нескольким европейским изданиям, включая испанскую газету El Pais. Во время беседы с журналистами она заявила, что представители ЕС должны присутствовать на переговорах между Украиной и РФ, если они состоятся.

Ранее в офисе украинского лидера назвали условие для начала переговоров с Москвой.