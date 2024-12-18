Еврокомиссия перевела Украине €4,1 млрд

Европейская комиссия (ЕК) перевела Киеву транш в размере €4,1 млрд из Фонда поддержки Украины, объем макрофинансового кредитования по этой линии достиг €16,1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

В ЕК уточнили, что решение о перечислении данных средств стало возможным после того, как Украина выполнила очередной пакет требований Брюсселя по «реформированию экономики» и внесению изменений в законодательство, в том числе по вопросам регулирования бизнеса, рынка труда, энергорынка и борьбы с коррупцией.

До конца 2027 года Европейский Фонд поддержки Украины предоставит Киеву до €50 млрд в виде грантов и кредитов. В Еврокомиссии уточнили, что поддержка Украины зависит от выполнения предварительно согласованных показателей реформ и инвестиций, одобренных Советом ЕС.

16 декабря Евросоюз расширил санкции против России. В 15-й пакет внесли 54 физических лица и 30 организаций. Так, в перечне числятся российские военные, а также артисты и бизнесмены. Кроме того, в список попали высокопоставленные военнослужащие из Северной Кореи и несколько иностранных компаний. Еще под ограничения попали 52 иностранных судна за помощь в обходе ограничений.

Ранее в Венгрии объяснили, почему поддержали пакет 15-й санкций против России.