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Стал известен подозреваемый в стрельбе у парламента Абхазии

МВД Абхазии назвало подозреваемым в стрельбе у парламента депутата Харазию

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Подозреваемым в стрельбе у парламента Абхазии является депутат Адгур Харазия. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД страны Роберт Киут, сообщает Telegram-канал News Абхазия.

По данным Киута, подозреваемый скрылся с места происшествия.

До этого в ходе стрельбы у парламента республики пострадал депутат Кан Кварчия, его коллега Вахтанг Голандзия получил ранения, не совместимые с жизнью. Источник в МВД Абхазии подтвердил ТАСС информацию о двух пострадавших депутатах в результате перестрелки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В октябре Россия и Абхазия подписали инвестиционное соглашение. Документ предусматривал экономические льготы для российских юрлиц. Этим соглашением оказались недовольны представители абхазской оппозиции — по их мнению, подписание документа поставило национальный суверенитет республики под угрозу. В результате начались протесты.

Ранее Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России.

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