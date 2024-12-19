Стрельба произошла у парламента в Абхазии, есть раненые

У парламента Абхазии произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщил источник в прокуратуре.

«Была стрельба у парламента. По предварительной информации, двое депутатов ранены», — сказал собеседник агентства.

Источник в МВД Абхазии подтвердил информацию о двух пострадавших депутатах в результате перестрелки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подробностей о причинах произошедшего, как и имена пострадавших, не приводятся.

В октябре Россия и Абхазия подписали инвестиционное соглашение. Документ предусматривал экономические льготы для российских юрлиц. Этим соглашением оказались недовольны представители абхазской оппозиции — по их мнению, подписание документа поставило национальный суверенитет республики под угрозу. В результате начались протесты.

На улицы Сухума вышли протестующие, демонстрации прошли во всех крупных городах Абхазии. Оппозиционеры потребовали отставки президента Аслана Бжании и премьера Александра Анкваба. В итоге они покинули свои должности, а парламент не стал ратифицировать соглашение. Подробности о протестах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника России.