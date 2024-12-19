Военный эксперт прокомментировал слова Путина о «наших ребятах» на Украине

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что на Украине много «наших ребят», поддерживающих Россию. Эксперт подчеркнул, что глава государства выразился совершенно правильно.

«Это люди, начиная с правительства: восемь министров ушло в отставку, что довольно много в объеме. Это подтверждает тот факт, что есть люди, которым не доверяли и которые не готовы были идти с Зеленским ва-банк. В украинском обществе тем более существует много людей, которые хотели бы обеспечить ликвидацию нацизма на территории Украины», — сказал Сивков.

Российский лидер в ходе прямой линии заявил, что России есть с кем говорить на Украине, многие украинцы «мечтают избавиться от неонацистского режима».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин высказался о возможном появлении американских THAAD на Украине.