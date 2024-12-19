Атаку украинских войск на Горловку связали с прямой линией Путина

Обстрел донецкого города Горловки со стороны украинских войск в день, когда проходит прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным, носит провокационный характер. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Из заявления следует, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту кассетные боеприпасы. В результате девять местных жителей получили ранения.

«Агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента РФ носит провокационный характер. Поэтому вполне возможны новые атаки по мирному населению», — подчеркнул глава российского субъекта.

По словам Пушилина, он поручил министерству здравоохранения ДНР связаться с сотрудниками больницы в Горловке и при необходимости помочь транспортировать пострадавших в медицинские учреждения в административном центре региона. В то же время он выразил уверенность, что обстрел со стороны ВСУ не останется безнаказанным.

19 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли центр населенного пункта. Прилеты зафиксировали в районе городской больницы №2.

Ранее украинские солдаты нанесли удар по зданию районной администрации в Горловке.