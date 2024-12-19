Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Атаку украинских войск на Горловку связали с прямой линией Путина

Пушилин назвал провокационной атаку ВСУ на Горловку в день прямой линии Путина

close
Сергей Аверин/РИА Новости

Обстрел донецкого города Горловки со стороны украинских войск в день, когда проходит прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным, носит провокационный характер. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Из заявления следует, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту кассетные боеприпасы. В результате девять местных жителей получили ранения.

«Агрессия украинских боевиков в день прямой линии президента РФ носит провокационный характер. Поэтому вполне возможны новые атаки по мирному населению», — подчеркнул глава российского субъекта.

По словам Пушилина, он поручил министерству здравоохранения ДНР связаться с сотрудниками больницы в Горловке и при необходимости помочь транспортировать пострадавших в медицинские учреждения в административном центре региона. В то же время он выразил уверенность, что обстрел со стороны ВСУ не останется безнаказанным.

19 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли центр населенного пункта. Прилеты зафиксировали в районе городской больницы №2.

Ранее украинские солдаты нанесли удар по зданию районной администрации в Горловке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами