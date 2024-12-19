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ВСУ обстреляли центр Горловки

Мэр Приходько: восемь человек ранены при обстреле ВСУ Горловки в ДНР

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Илья Питалев/РИА Новости

Восемь человек получили ранения около городской больницы №2 в Горловке в Донецкой народной республике в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра города. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegarm-канале.

По его словам, украинские военные для обстрела использовали кассетные боеприпасы.

В результате обстрела также повреждена система централизованного отопления одного из многоквартирных домов.

Кроме того, на месте атаки выявлены суббоеприпасы типа «колокольчик». Приходько предупредил граждан, что их ни в коем случае нельзя трогать.

16 декабря ВСУ ударили по зданию районной администрации в Горловке. Также артиллерийский удар ВСУ был нанесен по поселку шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе города.

Горловка расположена в 50 километрах севернее столицы ДНР Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке.

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