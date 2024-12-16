ВСУ нанесли удар по административному зданию в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию районной администрации в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Повреждено здание районной администрации», — рассказал глава города.

Приходько также сообщил, что артиллерийский удар ВСУ был нанесен по поселку шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки в ДНР.

По данным мэра, в 11:52 был осуществлен новый удар украинской артиллерии по поселку. О наличии пострадавших на момент публикации материала не сообщалось.

В ночь на 16 декабря представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об атаках ВСУ на Горловку.

Так, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил взрывоопасный предмет на город. В результате атаки пострадали два человека, повреждения получили два автомобиля. Кроме того, в результате обстрела повреждения получило здание спортивной школы №3 на улице Болотникова.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке.