Экономист оценил вероятность ключевой ставки в 25%

Маловероятно, что ЦБ повысит ключевую ставку до 25% на первом заседании в 2025 году 14 февраля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал

главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«25% маловероятны. Пока выходят смешанные данные. Инфляция растет, но резко падает кредитование. Экономика ощутит это как раз через месяц- два. Ожидаем, что в пятницу ключевая ставка будет повышена до 23%, и это будет последним увеличением в цикле повышений ключевой ставки», — отметил Федоров.

В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, в 2024 году — трижды, до 21% 25 октября 2024 года.

О том, что ЦБ может повысить ключевую ставку до 25% 14 февраля 2025 года, рассказал источник Telegram-канала SHOT.

Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 20 декабря и будет заключительным в 2024 году. По мнению экс-главы ЦБ Сергея Дубинина, Банк России может повысить ключевую ставку до 22% на последнем заседании. Еще восемь экономистов и аналитиков предсказали увеличение ключевой ставки до 23%. Подробнее — в нашем материале.

Ранее россиян предупредили о подорожании кредитов после заседания ЦБ 20 декабря.