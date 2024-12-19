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Россиянам рассказали, ждать ли отмены санкций в 2025 году

Экономист Балынин: с вероятностью 20% санкции против России смягчат в 2025 году

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Санкции против России будут отменены в 2025 году с вероятностью 1%, а смягчены — с вероятностью 20%. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Не верю в то, что США и Евросоюз будут напрямую отменять какие-либо санкции. Но они могут сделать какие-нибудь исключения. Мы понимаем, что это будет не для того, чтобы помочь России, а для защиты собственных экономических интересов. Это все создает предпосылки для тех или иных корректировок в незаконных ограничениях против нашей страны со стороны недружественных стран. Подытоживая, вероятность отмены антироссийских незаконных санкций со стороны недружественных стран в 2025 году оцениваю в 1%, а их смягчение (в том числе посредством каких-либо исключений) в 20%», — отметил Балынин.

Экономист пояснил, что введенные США и ЕС санкции крайне негативно отражаются на них самих, особенно на европейских странах. Например, энергоресурсы в Европе сильно подорожали, а это основа экономики. Результат введенных санкций обернулся для стран ЕС массовыми увольнениями, забастовками и экономическим спадом, заключил Балынин.

С 22 февраля 2022 года против России было введено более 15 тыс. санкций.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что беспрецедентные санкции, введенные странами Запада против РФ, не помешали ее развитию.

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