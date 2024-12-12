В ЕС заявили о намерении присутствовать на российско-украинских переговорах

Европейский союз должен присутствовать на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, если они состоятся. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью нескольким европейским изданиям, в том числе испанской газете El Pais.

По словам Каллас, переговоры с участием ЕС она уже обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Евродипломатии добавила, что оказываемая ЕС помощь Украине не является благотворительностью. Она назвала это инвестицией в европейскую и глобальную безопасность.

Дипломат призвала начать дебаты по поводу использования замороженных активов России для «возмещения ущерба» на Украине.

«И если что-то останется после возмещения всего ущерба, в чем я сомневаюсь, мы можем это вернуть», — сказала Каллас.

14 июня на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам.