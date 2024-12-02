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В Германии рассказали, сколько денег не хватает стране на модернизацию армии

Глава Rheinmetall заявил, что для модернизации армии ФРГ нужны сотни млрд евро

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Wolfgang Rattay/Reuters

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер оценил стоимость модернизации Бундесвера (ВС ФРГ) в €350-€400 млрд, из которых в бюджете не хватает до €300 млрд.

»€100 млрд у нас было в спецфонде [для модернизации Бундесвера], таким образом, не хватает еще от €250 до €300 млрд», — сказал он в интервью журналу Der Spiegel.

Паппергер призвал власти нарастить оборонные расходы в том числе в свете избрания президентом США Дональда Трампа.

Одновременно глава Rheinmetall потребовал выделить Украине дополнительную военную помощь еще до проведения в феврале досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства. По его словам, если прежде Германия направляла Киеву €8 млрд в год, то сейчас следует нарастить выплаты до €10 млрд.

Ранее 2 декабря представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер сообщил, что пакет военной помощи на сумму €650 млн, которую Германия предоставит Украине, включает в себя системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники.

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