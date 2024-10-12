В Германии подсчитали, сколько им не хватает солдат

Вооруженным силам Германии не хватает 35 тыс. солдат и офицеров. Об этом редакционному объединению RND заявил председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер из Свободной демократической партии Германии (СвДП).

«Вполне вероятно, что требования НАТО ко всем 32 государствам-членам возрастут, а значит, и к Германии. Таким образом, уже будет недостаточно тратить 2% годового объема производства на оборону. Должно быть около 3%», — заявил Фабер.

Он пояснил, что в рамках стремления НАТО повысить численность вооруженных сил Альянса на 49 бригад, с 82 до 131 подразделений, Германия также должна нарастить численность Вооруженных сил. От Берлина, как считает Фабер, может потребоваться увеличить свою армию на 35 тыс. человек, до общего числа в 100 тыс. военнослужащих. Депутат добавил, что этот процесс может растянуться на 10 лет.

До этого стало известно, что Словакия хочет расширить центр по ремонту украинской военной техники.

Ранее сообщалось, что Словакия не способна предоставить Украине значительную военную помощь.